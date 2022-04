Tommaso Paradiso scherza con un tifoso romanista al concerto: “Chi ti ha mandato Friedkin o Lotito?”

È derby anche nelle sale concerto in quel di Roma, dove si un tifoso giallorosso si è presentato al concerto di Tommaso Paradiso (di nota fede laziale), con una felpa della Roma. Il cantante ci ha scherzato su, avviando un dibattito calcistico sul derby e domandando al suo fan chi lo avesse mandato con quei colori al suo concerto: “Certo, potresti

toglierla, tutto il concerto con questo

giallorosso davanti agli occhi… Dì la verità, ti ha mandato Friedkin? Anzi Lotito…tanto è

la stessa cosa. Ti ha mandato Lotito qui con

la maglietta della Roma”. Nessun rancore per il cantautore della Lazio che in tutta serenità ha scherzato con il tifoso, tanto da dedicargli anche una canzone alla fine…

