GdS | Lazio-Milan: pari sugli spalti, ma i cori saranno solo rossoneri

Contro il super Milan occasione per superare Mourinho in classifica. Ma è sciopero del tifo.

Come riportato da La Repubblica, saranno in 25mila stasera all’Olimpico. Circa 10mila i tifosi rossoneri, mentre la Nord è in sciopero contro il caro-biglietti e una società che non riesce a farsi amare. Quelli della curva si vedranno a Ponte Milvio alle 15 e poi saranno sotto il loro settore per farsi comunque sentire. «Protesta pacifica», ribadiscono. Sul campo, la Lazio ha l’occasione per sorpassare la Roma in classifica, ma servirà una prestazione ben diversa rispetto ai due pessimi precedenti stagionali con il Milan.

La sua Lazio deve migliorare lo score contro le big: ben 5 ko nelle sei gare con le prime quattro. Il segno che di fronte alle squadre più forti, i meccanismi difensivi non funzionano. Stasera altro test da brividi, preparato tra mille problemi. Fuori Marusic e Pedro, dubbio in porta tra Strakosha (prova stamattina) e Reina. Per il resto, difesa con Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj; Milinkovic, Leiva e Luis Alberto a centrocampo; Anderson, Immobile e Zaccagni in attacco. «È una sfida decisiva, per l’Europa sarà una lotta punto a punto fino alla fine», assicura Sarri. Sul futuro, il tecnico ribadisce la disponibilità a restare, sempre che ci siano i giusti presupposti. A partire dalla convinzione della società: «Non mi posso far condizionare dal piazzamento finale, ma solo dalle parole del presidente Lotito. La sintonia conta più dei contratti».

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: