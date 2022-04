L’avv. Mignogna: “Giusto intitolare uno stadio a Paolo Rossi. Ma non l’Olimpico”

Primi tempo equilibrato a Marassi. Il Genoa crea diverse occasioni con Ekuban, ma trova un attento Cragno. Amiri sfiora il palo con una conclusione al volo. Per il Cagliari propositivo Joao Pedro che viene fermato dalla difesa genoana. Sul finire del secondo tempo arriva il gol di Badelj.

Genoa–Cagliari termina 1-0.

Dopo la vittoria della Salernitana alle 12:30, si chiudono anche le due gare delle ore 15:00 di questa 34esima giornata di Serie A. Allo Stadio Carlo Castellani di Empoli succede di tutto. Il Napoli di Spalletti, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio con il gol di Mertens, al 53° ha trovato il raddoppio con Insigne ma, in sette minuti, i padroni di casa compiono una clamorosa rimonta: gol di Henderson ad accorciare le distanze, tre minuti dopo, grazie anche all’errore di Meret, Pinamonti trova il pareggio, passano quattro minuti e, all’87°, ancora Pinamonti mette a segno la sua personale doppietta che porta sul 3-2 l’Empoli. Il match si chiude così, con il ritorno alla vittoria dell’Empoli (prima del 2022) e la sconfitta del Napoli. Gli Azzurri, dopo il pari contro la Roma di una settimana fa, e questo k.o., vedono allontanarsi sempre di più la testa della classifica.

Anche nell’altro match delle 15:00 ci sono stati gol e spettacolo: a Bologna finisce in parità la sfida tra i rossoblù e l’Udinese. Vantaggio dei padroni di casa con Hickey al sesto minuto, al 25° Udogie trova la rete dell’1-1 con cui si chiude la prima frazione. Dopo pochi istante dalla ripresa, questa volta è l’Udinese ad andare in vantaggio, con il gol di Success, ma all’ora di gioco, Sansone riporta il risultato in parità, questa volta in maniera definitiva. 2-2 che serve poco ad entrambe, con l’Udinese che resta un punto sopra proprio al Bologna, rispettivamente con 40 e 39 punti.

La Salernitana vince ancora: altri tre punti dopo la vittoria in mezzo alla settimana contro l’Udinese. Una grande impresa che i granata potrebbero compiere con Nicola in panchina, autore già di una salvezza capolavoro ai tempi del Crotone. La Fiorentina, dopo il vantaggio firmato Djuric, avevano risposto presente nel secondo tempo con Saponara, per poi perdere a causa di ub errore di valutazione della difesa che ha concesso a Bonazzoli il gol vittoria.

