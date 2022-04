Lazio, contro il Milan nel mese di aprile: dalla Coppa Italia vinta ai successi in campionato, il bilancio degli ultimi 10 incontri

Il pareggio in casa contro il Torino e la vittoria della Fiorentina contro il Venezia, hanno complicato la corsa all’Europa della Lazio. I biancocelesti, reduci da due vittorie consecutive, non sono riusciti a centrare la terza di fila, sbattendo contro un Torino organizzato e ben messo in campo. Ora è tempo di una nuova giornata di campionato, con la squadra di Sarri che sarà impegnata, ancora tra le mura amiche, contro la capolista Milan, fresca di eliminazione dalla Coppa Italia, ma in lotta per lo Scudetto con Inter e Napoli. Questa sera i biancocelesti se la vedranno contro i rossoneri, scendendo in campo con i risultati acquisiti delle tre dirette rivali, ovvero Roma, Fiorentina ed Atalanta. Oltre al Milan, in settimana è stata eliminata anche la squadra Viola dalla Coppa Italia e, questa, è una “buona notizia” per Sarri, Mourinho e Gasperini nella lotta all’Europa: infatti, in caso di arrivo tra le prime quattro di Inter e Juventus (come al momento), ovvero le due finaliste, la vincitrice permetterà alla sesta classificata di andare ai gironi di Europa League insieme alla quinta, vista la certa qualificazione in Champions, con la settima che sarà impegnata in Conference League.

Tornando a Lazio-Milan, oltre ad essere diventato uno dei grandi classici del calcio italiano, sarà l’ennesima volta che biancocelesti e rossoneri si affrontano nel mese di aprile. Tra gioie e delusioni, negli ultimi 45 anni sono dieci le gare capitate tra queste due squadre nel quarto mese dell’anno e, tra Serie A e Coppa Italia, questi dieci precedenti sorridono ai biancocelesti: quattro sono stati i successi della Lazio, mentre gli altri sei incontri sono suddivisi equamente tra vittorie del Milan e pareggi (3 e 3).

Le quattro vittorie della Lazio sono divise due in campionato e due nella Coppa Nazionale. I sei punti in Serie A sono arrivati il 30 aprile del 1978, grazie al successo per 0-2 in quel di San Siro, e nell’ultima stagione, 2020/2021, grazie al netto 3-0 dei biancocelesti all’Olimpico firmato Joaquín Correa (doppietta) e Ciro Immobile. I due successi in Coppa Italia invece, sono stati importantissimi a livello di trionfo: il 29 aprile 1998, dopo aver perso 21 giorni prima l’andata per 1-0, allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio superò il Milan per 3-1 nella Finale di ritorno, aggiudicandosi la seconda Coppa Nazionale della sua storia; mentre il 24 aprile di tre anni fa, stessa data in cui si disputa oggi Lazio-Milan, i biancocelesti, dopo lo 0-0 di Roma, vinsero per 0-1 a Milano la Semifinale di ritorno conquistando la Finale. L’ultimo atto vide trionfare proprio la Lazio, per 2-0, contro un’altra squadra lombarda, ovvero l’Atalanta.

I tre successi del Milan hanno due cose in comune: tutte e tre le gare si sono giocate allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro e si sono chiuse con lo stesso risultato, ovvero 1-0 per i rossoneri. Il primo risale all’unico disputato in Coppa Italia, ovvero l’8 aprile 1998 nella Finale d’andata, mentre gli altri due, entrambi in campionato, sono distanti poco più di 18 anni (1° aprile 2001 e 13 aprile 2019). Infine, il primo dei tre pareggi è arrivato il 24 aprile del 1977, un 2-2 a San Siro con le firme di Bigon e Rivera per i rossoneri e la doppietta di Bruno Giordano per i biancocelesti in risposta al doppio vantaggio dei padroni di casa. Entrambi per 0-0 si sono chiusi gli ultimi due pari, nel 1996 (a Milano) e nel 1999 (a Roma). Il pareggio del 3 aprile 1999 e le due vittorie biancocelesti nel 1998 e 2021, sono le uniche tre gare negli ultimi dieci precedenti nel mese di aprile che si sono disputate allo Stadio Olimpico di Roma dove, la Lazio, è imbattuta.

