Lazio-Milan, Patric nel post partita: “Un risultato che che ci fa male. Ci giochiamo tutte nelle ultime 4 partite”

Al termine della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan, conclusasi con il risultato di 1-2, il difensore biancoceleste Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

Queste le sue parole:

“Un risultato che ci fa molto male, veniamo da una settimana difficile per tutti dai febbricitanti agli infortunati. Abbiamo fatto una prima mezz’ora molto buona ed un primo tempo buono nel complesso. Nel secondo tempo ho visto invece una squadra meno lucida, ma non è facile tenere botta. Non tutte le partite si vincono giocando bene, noi oggi abbiamo messo in campo una buona prestazione ma non abbiamo raggiunto il risultato. Adesso pensiamo subito all’altra e andiamo avanti per la nostra strada. È un peccato subire gol all’ultimo, ma nel calcio non ti regala niente nessuno. Sono cose che succedono e dobbiamo essere più forti fai questo. Parleremo con il mister perché perdere questa partita ci fa tanto male. Ora alziamo la testa perché ci giochiamo tanto in queste ultime quattro partite. Sono riuscito a recuperare per questa partita, non mi sono allenato per tutta la settimana e sul finale di partita ero un pò stanco. Come giudico la mia stagione? Prima del Covid mi sentivo molto bene, poi con il virus sono stato molto male. Ho sofferto per un anno intero anche di problemi d’ansia, nessuno lo sapeva ma erano cose mie. Adesso mi sono ripreso e mi sento bene, ma non penso sia il caso di parlare di me dopo una sconfitta del genere. La squadra ha avuto i primi 4 mesi di difficoltà, poi è cresciuta e ha fatto molti passi in avanti. Questo si è visto nel gioco e nei risultati, serve solo temo e pazienza poi inizieremo ad avere delle soddisfazioni.”

