CdS | La protesta dell’Olimpico: solo 26.500 spettatori

Nel post-partita è arrivato un Sarri provato, non è riuscito lo sgambetto al Milan. Terza sconfitta in tre gare contro Pioli, però stavolta un filo di soddisfazione c’è: “Il primo tempo è stato ottimo, nel secondo abbiamo pagato la settimana travagliata appena trascorsa. Reggere un ritmo alto per 90 minuti sarebbe stato difficile, in più ci abbiamo messo un errore inspiegabile fatto però da un ragazzo che fino a ieri aveva la febbre.” L’allenatore ha poi parlato dell’arbitraggio: “Penso lo abbiate visto tutti. Io ovviamente sono di parte, ma la sensazione che stesse fischiando a senso unico ce l’ho avuta in più occasioni.”

Lo riporta Il Messaggero.

