Lazio-Milan, Leiva: “Dobbiamo rimanere uniti, il laziale non molla mai” | FOTO

La Lazio, dopo due vittorie ed un pari, torna a raccogliere zero punti. La sconfitta beffa nel finale contro il Milan, e la vittoria dell’Atalanta sabato pomeriggio a Venezia, complicano ancora di più la corsa per un posto in Europa dei biancocelesti. Attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, Lucas Leiva torna sulla sconfitta con i rossoneri, tenendo alta la concentrazione verso le ultime giornate di campionato. Questo il messaggio che accompagna le immagini pubblicate: “Sconfitta difficile da accettare però dobbiamo rimanere uniti. Mancano 4 partite per lottare per uno posto in Europa. Laziale non molla mai”.

