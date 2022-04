Michele Criscitiello sull’episodio di Acerbi in Lazio-Milan: “Queste sceneggiate meritano un approfondimento della Procura Federale”

La sconfitta beffa di ieri sera contro il Milan, per la Lazio resta difficile da digerire, soprattutto il giorno dopo. Il noto giornalista ed ex radiocronista di fede biancoceleste, Riccardo Cucchi, attraverso il proprio profilo ufficiali Twitter, ha pubblicato un pensiero il giorno dopo: “Stima immensa per Immobile e Milinkovic. Tweet laziale in un lunedì difficile da digerire”.

Poco dopo, a commentare il Tweet di Riccardo Cucchi, è arrivato Roberto Burioni, virologo ed immunologo, anche lui di nota fede laziale. Questo il suo pensiero: “Ci sono partite che si vincono negli ultimi minuti (ricordi Cagliari-Lazio all’inizio del 2020?) e partite che si perdono negli ultimi minuti. Non ne facciamo una tragedia e SFL”.

La risposta di Riccardo Cucchi non si è fatta attendere: “Assolutamente. Nessuna tragedia. Sempre Forza Lazio professore!”.

Stima immensa per #Immobile e #Milinkovic. Tweet laziale in un lunedì difficile da digerire. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) April 25, 2022

