Pancaro: “Il Milan ha vinto meritatamente. La Lazio è partita bene, per poi calare nel corso del match”

La vittoria del Milan sul finale contro la Lazio da tanta consapevolezza al gruppo rossonero per la lotta Scudetto, mentre ai biancocelesti restano quattro gare per cercare di fare più punti possibili in ottica Europa. Per analizzare l’1-2 di ieri sera all’Olimpico, ma anche per analizzare la situazione in casa Lazio, ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Giuseppe Pancaro, ex difensore sia della Lazio che del Milan. Queste le sue parole: “Il Milan ha vinto meritatamente. La Lazio è partita bene trovando subito il gol, ma da lì in poi ha preso il sopravvento il Milan. Vincere una partita del genere, in rimonta al novantesimo ti dà un grande pieno di benzina per una volata finale che in questo momento diventa agguerritissima. Né Inter né Milan possono permettersi di lasciare punti.

La Lazio è andata progressivamente calando nel corso del match. In settimana ha inciso l’assenza negli allenamenti di molti titolari; ha inciso sicuramente anche l’ambiente dello stadio, perché questa situazione toglie punti alla squadra. Questa Lazio è una squadra forte con giocatori di alto livello come Immobile, Milinkovic e Luis Alberto. Si può rinforzare l’organico, ma questi giocatori sono difficili da sostituire. Io mi preoccuperei prima di confermare i più forti”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: