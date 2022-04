Lotito sull’indice di liquidità: “Situazione paradossale in Serie A”

Claudio Lotito presente al Circolo Canottieri Aniene per la presentazione del libro di Vincenzo Sanguigni: ‘La Corporate Governance delle società di calcio professionistiche. Un’analisi sul campo‘.

Il presidente biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a diversi temi, tra cui l’indice di liquidità: “L’indice di liquidità è un elemento importante, ma deve essere in un contesto combinato disposto, per vedere lo stato di salute della società perché il paradosso è questo, le società che hanno milioni di debiti possono avere l’indice di liquidità a posto. Noi dobbiamo mettere in piedi un sistema che obblighi le società a intraprendere un percorso virtuoso. Se non hai soldi, non compri, vendi. All’esterno passa che le squadre di Serie A non vogliono il percorso virtuoso, mentre abbiamo fatto una commissione, d’accordo con la federazione, per fare le riforme strutturali del sistema e invece ci troviamo nella situazione del qui comando io e decido io“.

Come riportato da tuttomercatoweb.com

