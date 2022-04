Serie A, passa l’indice di liquidità a 0.5: la Lega vota contro

Nel Consiglio federale di oggi è passata la modifica voluta fortemente dalla FIGC riguardante l’indice di liquidità: è stato infatti fissato a 0.5, un parametro differente rispetto a quello richiesto dalla Lega Serie A che ha dunque votato contro. Per la Serie B e la Lega Pro, invece, 0.7. “Non è una questione di contrapposizione – ha commentato il presidente Figc Gabriele Gravina -, il mio unico obiettivo è l’evoluzione del calcio italiano. Non possiamo dire cambiamo il calcio e poi fare di tutto per conservare lo ‘status quo’. Non è accettabile. Bisogna spingere al massimo sull’acceleratore per un percorso di riforme. Questa è la mia posizione politica e quella della maggior parte dei consiglieri federali”.

Lo riporta Gazzetta.it.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: