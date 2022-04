Serie A, crollo Inter a Bologna, pareggio show tra Atalanta e Torino

Finiscono i recuperi di campionato, che consegnano una classifica completa alla Serie A. Il risultato clamoroso arriva da Bologna dove i padroni di casa battono l’Inter per 2-1 e scaraventa la squadra di Inzaghi al secondo posto a 2 punti dal Milan. Inutile il gol lampo di Perisic, Bologna avanti grazie ad Arnautovic e Sansone.

Nell’altra gara è pareggio show tra Atalanta e Torino. 4 gol per parte: doppietta Muriel, Pasalic e De Roon per la dea. Sanabria, la doppietta di Lukic e l’autogol di Freuler per il Torino.

