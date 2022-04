Spezia-Lazio, esaurito il settore ospiti

In chiave europea la gara tra Spezia e Lazio di sabato sera rappresenta un chiaro spartiacque per capire le ambizioni biancocelesti in questo finale di stagione. Dopo la turbolenta settimana appena passata, il pubblico biancoceleste ha risposto da subito: il settore ospiti del Picco è già esaurito, con i tifosi della Lazio che hanno acquistato tutti i 1100 tagliandi resi disponibili per la trasferta.

