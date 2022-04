Buon compleanno, Diego Cholo Simeone

Spegne oggi 52 candelineEl Cholo Simeone: nato in Argentina, a Buenos Aires, il 28 aprile 1970 arrivò in Italia nel 1990 ed approdò al Pisa. Dopo le esperienze in Spagna e a Milano con l’Inter, nel ’99 inizia la sua avventura in biancoceleste. Vince subito la Supercoppa Europea contro il Manchester United a Montecarlo, a seguire mette lo zampino sul secondo scudetto laziale: era il 2 aprile del 2000 quando segnò il gol della vittoria nello scontro diretto di Torino; i biancocelesti erano a 6 punti da distasa dai bianconeri a 7 giornate dalla fine. Simeone siglerà altre 4 reti in quell’annata, tutte importantissime. Nello stesso anno ha inoltre vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Alla Lazio El Cholo rimane 4 stagioni, disputando 87 gare e segnando 14 reti. A chi con questa maglia ha vinto tanto, scrivendone la storia, buon compleanno: tanti auguri, Cholo!

