SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sullo Spezia

Domani alle ore 20.45 andrà in scena la partita della 35°giornata di Serie A Spezia-Lazio. Dopo la dura sconfitta contro il Milan (1-2), la rosa di Maurizio Sarri dovrà cercare di vincere e conquistare i tre punti importanti e preziosi per non spegnere il sogno Europa League, mentre per il team di Thiago Motta, che proviene da due sconfitte consecutive, sarà importante ottenere il successo per ritrovare il giusto andamento in vista del finale di stagione che si avvicina e confermare la salvezza.

LO SPEZIA – Lo Spezia è, con la Sampdoria, uno dei team che non hanno pareggiato alcun incontro interno in Serie A nel 2022: per i bianconeri tre successi e quattro sconfitte. Anche contro i granata, lo Spezia ha segnato una rete nei minuti di recupero della seconda frazione di gara: il 18% delle reti complessive dei liguri sono arrivate dopo il 90′ (sei su 34), la percentuale più alta in questo campionato. Domani si presenterà uno Spezia molto più simile alla “formazione tipo” rispetto a quello che è sceso in campo allo stadio “Grande Torino“, ma pesante l’assenza di Erlic per squalifica: il croato sarà sostituito domani sera da Hristov al centro della difesa dove il bulgaro farò coppia con il solito Nikolaou.

LA FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior, Kovalenko; Verde, Manaj, Gyasi.

LA STELLA – Daniele Verde è il talento protagonista della squadra bianconera. L’attaccante ha realizzato ben 6 gol e 4 assist nel corso di questa competizione. Un giocatore capace di segnare reti di rara bellezza come la spettacolare rovesciata all’Olimpico contro la Lazio oppure il terrificante tiro da fuori area contro la Sampdoria. In vista del match di domani, dopo una serie di panchine consecutive, Verde tornerà in campo e sarà fondamentale per la squadra dell’italo-brasiliano perché della sua classe, delle sue giocate, dei suoi gol e dei suoi assist, ma anche della sua esperienza lo Spezia ha bisogno per cercare di arrivare a quota 36 punti.

IL PRECEDENTE – L’ultimo match tra i due team risale all’agosto 2021 quando nella gara d’andata fu la Lazio ad avere al meglio all’Olimpico contro lo Spezia con il risultato finale di 6-1. La squadra di Thiago Motta partì forte e andò in vantaggio con Verde al 4’. Dopo nemmeno 2’ Immobile pareggiò i conti e al 15’ il capitano biancoceleste ribaltò la partita con il 2-1. Prima della fine dei primi 45′ sempre Immobile sbagliò un rigore ma sull’angolo successivo segnò di testa, firmando il 3-1 e la sua personale tripletta. Nella ripresa, i laziali segnarono ancora con Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto che chiuse definitivamente il match con il 6-1.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: