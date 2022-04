Lazio, il direttore sportivo Tare ricorda Mino Raiola – FOTO

Al termine della sfida di Serie A vinta dalla Lazio contro lo Spezia per 3-4, il terzino biancoceleste Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Abbiamo dovuto rincorrere per tutta la partita, subendo gol per tre volte. Non è mai facile rimontare contro una squadra che lotta per la salvezza ma ci abbiamo sempre creduto ed alla fine abbiamo meritato la vittoria. Pressione? Non c’entra nulla, avevamo più motivazioni di loro. Quando subisci gol da palla inattiva o per errori è difficile, eppure alla fine avremmo potuto segnare anche quattro gol. Non ricordo altre occasioni dello Spezia, reti a parte, mentre noi ne abbiamo collezionate tante. Quello di quest’anno è un campionato equilibrato, che non si vedeva da anni. Non è mai facile giocare in questi stadi, in un campo piccolo rispetto agli altri.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: