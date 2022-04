Primavera 2, Lazio-Brescia: ci sarà anche Raul Moro

Oggi pomeriggio al Fersini la Lazio Primavera guidata da Calori scende in campo per la gara di andata dei playoff contro il Brescia: una sfida fondamentale, all’interno della quale sarà presente anche Raul Moro. Lo spagnolo, che sta trovando poco spazio in prima squadra con Maurizio Sarri, farà un passo indietro e si giocherà i playoff con il resto del gruppo: una risorsa in più per il gruppo di Calori, con l’obiettivo di risalire in Serie A. Lo riporta il Corriere dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: