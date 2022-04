Spezia-Lazio, Thiago Motta nel post partita: “Niente da rimproverare ai miei, gli episodi hanno fatto la differenza. Gol di Milinkovic? Era fallo netto”

La Lazio vince in rimonta contro lo Spezia, ed esce dal campo con il risultato di 3-4. Gara rocambolesca e ricca di gol, con i biancocelesti costretti praticamente sempre a rincorrere per tutta la gara. Il gol di Acerbi negli ultimi minuti, ha regalato il successo alla fine alla squadra di Sarri, che conquista così tre punti importantissimi. Al termine della sfida, il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole:

“Niente da dire ai miei giocatori e ai tifosi. Grandissima partita giocata contro una squadra forte come la Lazio. Alcuni dettagli hanno indirizzato la gara, dal palo al rigore fino ala rete di Milinkovic che per ha segnato commentando un netto fallo. Tuttavia, nonostante questo, siamo rimasti in partita sempre. Ho la fortuna di avere dei giocatori meravigliosi, abbiamo sempre avuto voglia di vincere e sempre sarà così. Usciamo a testa alta e orgogliosi, ora pensiamo a riposare perche è stata una sfida difficile dal punto di vista mentale e fisica. La nostra idea era quella di restare compatti con il possesso in mano alla Lazio. Sapevamo della pericolosità di molti giocatori biancocelesti, per questo volviamo aggredirli pressando. Il nostro sforzo di oggi non è stato vincente, ma ora abbiamo altre tre finali e già pensiamo alla prossima gara contro l’Atalanta. Salvezza? Per meritarsi di restare in Serie A bisogna lavorare al 200% come stiamo facendo, ma sappiamo che manca tanto.”

Il tecnico bianconero è intervenuto anche ai microfoni di SkySport: “Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto in campo contro la Lazio. Abbiamo fatto una buona partita e dobbiamo continuare così. Il mio sollievo è vedere i giocatori in campo in questo modo, anche se ci sono stati degli episodi a favore della Lazio. Noi siamo stati in partita fino alla fine e dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto in campo. E’ stata una partita bella da giocare, non facile anche perché di fronte avevamo una buona squadra come la Lazio.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: