Spezia-Lazio, Milinkovic: “Sapevo che il gol fosse regolare, volevamo vincere e per fortuna ci siamo riusciti”

Al termine della sfida di Serie A vinta dalla Lazio contro lo Spezia per 3-4, il terzino biancoceleste Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Al VAR forse hanno visto se c’era stato il fallo con la mano. Per fortuna io sapevo di non averla toccata con la mano quindi ero tranquillo di poter già festeggiare. Menomale che abbiamo fatto quattro gol e siamo riusciti a vincere, l’ultima volta non è andata benissimo (contro l’Udinese ndr). Eravamo uniti nonostante siamo andati sotto, sapevamo che potevamo vincere e lo volevamo.

In molte gare abbiamo perso punti nei minuti finali, oggi per fortuna siamo riusciti a portarla noi a casa nei minuti finali. Tre volte siamo andati sotto, per fortuna eravamo tutti positivi e volevamo vincerla. Nell’intervallo abbiamo capito che potevamo portarla a casa e non abbiamo abbassato la testa. Non saranno sfide facili le prossime che arriveranno. Dobbiamo vincere le prossime tre gare perché vogliamo rimanere là”.

