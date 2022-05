Caressa su Spezia-Lazio: “Va ripetuta la partita. Rocchi deve farci sentire l’audio del Var”

Ieri sera a Sky, al Club di Fabio Caressa, si è tornato a parlare di Lazio e nello specifico della gara giocata sabato e del presunto fuorigioco di Acerbi sul gol vittoria. Lo stesso Caressa ha mosso accuse pesanti al corpo arbitrale, invitando Rocchi (designatore arbitrale di Serie A e B) a far ascoltare l’audio del VAR sulla decisione di convalida del gol. Ecco le sue parole: “Il Var deve essere un aiuto per gli arbitri, ma la sensazione dall’inizio dell’anno è che Var e arbitri non giochino di squadra ma uno contro l’altro. Il calcio è di chi lo guarda, io invito Rocchi domani mattina a telefonare a Radio 1 e a farci sentire l’audio del Var. Ce lo deve far sentire e ci deve dire se questo è stato un errore di comunicazione o meno. Se Pairetto ha deciso senza aspettare il Var non deve arbitrare mai più, oppure se c’è stato un errore tecnico ce lo deve dire. L’audio è importante in queste occasioni. Se ammettono l’errore tecnico, se ammettono di non essersi accorti che non c’era il portiere in porta e quindi che Acerbi era in fuorigioco, va ripetuta la partita. Ci hanno levato l’ultima certezza che avevamo con il Var”

