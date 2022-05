De Siervo, l’ad della Lega Serie A annuncia il luogo della finale delle Supercoppa Italiana

Luigi De Siervo, l’ad della Lega Serie A, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Ha parlato in merito alla questione Supercoppa italiana e ha annunciato il luogo dove si terrà la finale, che si giocherà tra la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia: “La prossima finale di Supercoppa italiana si terrà in Arabia Saudita, è l’ultimo anno del contratto. Non è possibile risolverlo per una serie di clausole penali. Futuro? Stiamo valutando un accordo di maggior prospettiva all’estero”.

