Champions League, oggi la prima semifinale di ritorno: il programma

Ultime due gare prima della finale: Villarreal, Liverpool, Real Madrid e Manchester City proveranno ad aggiudicarsi la vittoria per strappare l’accesso della finale, in programma il 28 maggio allo Stade de France. Si parte questa sera con la squadra di Klopp che, dopo il successo nella gara di andata ad Anfield per 2-0, si presenta con un netto vantaggio nel match di ritorno contro il team di Emery. Domani sera, invece, sarà il turno di Real Madrid- Manchester City: la partita della scorsa settimana è finita 4-3 per gli uomini di Guardiola. I Blancos di Ancelotti proveranno a ribaltare la situazione con la spinta del Bernabéu.

Di seguito il programma completo.

Villarreal-Liverpool, ore 21.

Mercoledì 4 maggio

Real Madrid-Manchester City, ore 21.

