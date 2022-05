Dionisi contro due colleghi in Serie A: “Gli addetti ai lavori devono smorzare le critiche”

Sabato sera alle 20.45 Lazio e Sampdoria scendono in campo all’Olimpico per la trentaseiesima di Serie A. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto l’ex difensore blucerchiato Stefano Lucchini: “La Lazio deve vincere per tenere dietro le dirette concorrenti per l’Europa. Mi aspetto una bella partita tra due maestri del calcio, credo ch e sabato sera possa uscire fuori una bella sfida: sia Sarri sia Giampaolo vogliono imporre il proprio gioco. Quando si nasce con il senso del gol, non si perde nel tempo: Immobile e Quagliarella segneranno sempre in carriera. Milinkovic e Thorsby mettono sempre fisicità e tecnica al servizio della squadra. Quello tra i due centrocampisti è un altro bel duello oltre al confronto tra i due attaccanti“.

