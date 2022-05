Lazio-Sampdoria, la Voce della Nord incita i tifosi-FOTO

In vista del match di sabato sera Lazio-Sampdoria alle ore 20.45, il profilo ufficiale Instagram degli Ultras Lazio ha pubblicato un post che riporta la seguente scritta: “Tutti allo stadio!“, per incitare i tifosi biancocelesti ad andare all’Olimpico per sostenere la loro squadra del cuore.

