Calciomercato Lazio, Parisi sul suo futuro: “Un piacere essere associato a grandi squadre”

Il terzino sinistro dell’Empoli Fabiano Parisi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha toccato vari temi tra cui anche quello sul suo futuro. Queste le sue parole in merito: “Sono concentrato sul presente. Essere accostato alle grandi squadre è stimolante e gratificante. Ma bisogna rimanere con i piedi per terra. Voglio chiudere alla grande il campionato. Solo dopo ragionerò col mio procuratore Mario Giuffredi sul mio futuro. Prenderemo la decisione migliore per il mio percorso”. Il terzino dell’Empoli è stato a più riprese accostato anche alla Lazio.

