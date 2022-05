CdS | Lazio, altro vertice con Sarri: big da sostituire e costi da ripianare. Per la difesa spunta Ferrari

Il campionato sta per terminare, ora l’obiettivo primario è raggiungere l’Europa e a seguire ci sarà da riorganizzare al meglio la prossima stagione. Come evidenzia il Corriere dello Sport, le situazioni da monitorare sono molteplici: dal rinnovo di Sarri, ai big da sostituire, fino ai costi da ripianare alla difesa da rifondare. Sul fronte allenatore, l’idea è quella del rinnovo fino al 2025: non è impellente la firma visto che è sotto contratto già fino al 2023, ma per ripartire al meglio con un nuovo progetto è tra le priorità quella di blindare ancora il tecnico. Sul fronte rinnovi, Patric potrebbe rimanere se resta anche il mister: in caso contrario tornerebbe in Spagna; potrebbero invece salutare Strakosha ed anche Acerbi, che non è in scadenza ma la cui spaccatura con l’ambiente Lazio ormai è netta. C’è da pensare inoltre ad un nuovo Leiva, all’eventuale erede di Milinkovic ed alla difesa che è interamente da rifondare: per il reparto difensivo spunta il nome di Gian Marco Ferrari, 30enne centrale mancino in possibile uscita dal Sassuolo. Per quanto riguarda l’espetto legato agli ingaggi, c’è la necessità di tagliare: Lotito ha come obiettivo quello di consegnare a Sarri una rosa competitiva abbassando il monte stipendi, con ingaggi inferiori e tagliando gli esuberi.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: