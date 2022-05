GdS | Lazio, difesa da blindare: ecco la priorità di Sarri nello sprint per l’Europa

Obiettivo Europa, facendo massima attenzione ai gol incassati. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la Lazio ne ha subiti 53 ed è all’11esimo posto nella relativa graduatoria del campionato. E se nei due mesi che hanno portato al derby, i laziali avevano incassato solo tre reti in otto gare, adesso non c’è stato seguito a questo: infatti, nelle ultime sei giornate la porta non è rimasta mai inviolata. Ora contro Sampdoria, Juventus e Verona una delle cose primarie da fare è blindare la difesa: serviranno maggiori accortezze in relazione anche alle qualità degli avversari, da adottare nelle esercitazioni tattiche in settimana; puntando pure su una maggiore copertura della mediana.

