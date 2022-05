Il Tempo | Lazio, Loftus-Cheek e Bourigeaud nel mirino

La serie A sta per volgere al termine, tre partite e il campionato andrà in archivio. Per la società c’è da riprogrammare la prossima stagione: si inizierà con notevole anticipo a causa del mondiale in Qatar durante l’inverno. Un fattore da tenere in considerazione sarà il futuro di Sergej Milinkovic-Savic: la sua permanenza nella Capitale è tutt’altro che scontata. In queste ultime ore a prendere quota è stato il nome di Loftus-Cheek del Chelsea: sarebbe lui il centrocampista ideale per prendere il posto del Sergente. L’inglese è stato rilanciato da Tuchel negli ultimi mesi. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 ma l’ingaggio potrebbe rappresentare un ostacolo importante (guadagna circa 4 milioni di euro). Attenzione anche al nome di Dendoncker del Wolverhampton in scadenza nel 2023: il mediano già piaceva ai tempi dell’Anderlecht e potrebbe tornare di moda nella prossima finestra di mercato. Più fattibile puntare su Bourigeaud del Rennes: costa 15 milioni, è mezzala, ma nell’ultima Ligue 1 ha giocato come attaccante esterno. Anche lui va in scadenza nel 2023 e la Lazio punterebbe a uno sconto sostanziale. Occhio a non perdere la pista che porta a Casale del Verona e Parisi dell’Empoli rispettivamente centrale e terzino sinistro. Infine per la porta ci sono Sergio Rico del PSG ma in prestito al Maiorca e Carnesecchi dell’Atalanta in forza alla Cremonese. Il primo si può prendere a prezzoli saldo, per il secondo l’esborso sarebbe molto più impegnativo. Il Tempo\Daniele Rocca

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: