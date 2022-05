ANSA | Serie B, arrestato il Presidente della Reggina Luca Gallo: è accusato di autoriciclaggio

La Fiorentina Primavera festeggia la vittoria della Coppa Italia, dopo aver battuto in finale l’Atalanta. Un successo importante per i viola e per il tecnico Alberto Aquilani, che al termine della gara ha voluto ricordare Daniel Guerini. Il ragazzo della Primavera della Lazio è venuto a mancare in un tragico incidente stradale poco più di un anno fa, lasciando spezzato il cuore di compagni, amici e famigliari. Tra di loro c’era anche l’ex giocatore di Fiorentina e Roma, che ha avuto la possibilità di allenare Guerini proprio tra le file delle giovanili viola. Il tecnico ha voluto dunque dedicare questo importante successo al suo ex giocatore immortalandosi sui social con la maglia viola di Guerini, sotto cui ha scritto: “Sempre con noi“.

Questo il post di Aquilani:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Aquilani (@albeaquilani)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: