Spezia, annullata la squalifica a Provedel per bestemmia

Buone notizie per lo Spezia, che nella giornata di oggi si è vista accogliere il ricorso dalla Corte d’Appello, annullando di fatto la giornata di squalifica per Ivan Provedel. Il giudice Mastrandrea aveva deciso di fermare il portiere, per aver nel secondo tempo del match contro la Lazio pronunciato un’espressione blasfema. Il portiere classe 94 dunque sarà regolarmente in campo contro l’Atalanta domenica.

