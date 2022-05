Calciomercato Lazio, Sarri vuole Casale e Parisi

Il campionato di SerieA è quasi giunto al termine poiché mancano ormai solamente tre giornate alle fine. Quando finirà, il club biancoceleste si prenderà del tempo per fare delle valutazioni, soprattutto per quanto riguarda la rosa. Il cuore del mercato sarà Milinkovic-Savic. La Lazio è pronta a sacrificare il giocatore serbo per risanare l’indice di liquidità e anche per fare un po’ di cassa e procedere successivamente all’acquisto di qualche rinforzo fondamentale. Come riporta il Messaggero, la società ha rinnovato il contratto di Marusic per la seconda volta. Il prolungamento del contratto fino al 2024 del calciatore laziale è stato firmato ad agosto e ufficializzato il 30 marzo, alla chiusura della relazione semestrale. Il legame tra il giocatore e la Lazio si sarebbe prolungato fino al 2026.

