7 maggio 2017, cinque anni fa la Lazio travolse la Sampdoria all’Olimpico

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, visto che mancano ormai tre giornate alla fine della SerieA, non vuole assolutamente disattenzioni da parte della squadra. Come riporta Il Messaggero infatti, l’allenatore laziale teme che il team si adagi troppo, atteggiamento che non è assolutamente tollerabile visto che il sogno Europa League non si è ancora avverato. L’obiettivo di Sarri è quello di sorpassare la Roma per mettere pressione alla squadra giallorossa in vista della finale di Conference League, in programma il prossimo 25 maggio a Tirana. Per raggiungere tale scopo sarà importante cercare di vincere le partite che rimangono, conquistando punti fondamentali per la classifica del campionato.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: