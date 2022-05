Guardiola punge Mourinho e la Roma: “City? Anche i giallorossi hanno speso diversi milioni ma…”

Il Manchester City è uscito da pochi giorni sconfitto dal Santiago Bernubeu e si è visto sfumare la qualificazione alla finale di Champions League. Il Real Madrid con una clamorosa rimonta ha ribaltato le sorti del risultato d’andata e di ritorno, buttando fuori dalla competizione la squadra di Guardiola. In merito, proprio il tecnico spagnolo oggi si è espresso in conferenza stampa tirando in ballo anche una squadra italiana, la Roma.

Queste le sue parole:

“Per me non è un discorso di soldi e i tifosi non lo capiscono. Anche la Roma ha speso diversi milioni ma non è in Champions League”

Corriere dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: