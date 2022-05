Lazio-Sampdoria, il dato dei biglietti venduti: ecco quanti tifosi saranno all’Olimpico

Tra poche ore andrà in scena l’importante sfida di Serie A tra Lazio e Sampdoria. Gli uomini di Sarri si apprestano a scendere in campo per un incontro chiave in ottica classifica. I biancocelesti tenteranno di conquistare 3 punti che darebbero seguito al cammino verso l’Europa, e o faranno assieme ai proprio tifosi. I sostenitori laziali, dopo aver quasi disertato l’Olimpico nell’ultima gara casalinga contro il Milan per protesta contro il caro biglietti, quest’oggi faranno il proprio ritorno in grande stile. Stando ai dati attuali sono 32.500 i tagliandi venduti per la partita di questa sera, un numero importate che dimostra la vicinanza di tutto il popolo biancoceleste alla squadra in questo finale di stagione.

