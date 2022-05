Lazio-Sampdoria, Patric al termine del primo tempo: “Buon approccio della squadra, felice per il gol”

Termina 2-0 la gara dell’Olimpico tra la Lazio e Sampdoria. Il tecnico dei blucerchiati Marco Giampaolo ha analizzato la sfida in conferenza stampa: “Quello che è accaduto ieri sera non mi interessa, penso al nostro cammino. Sapevo che non sarebbe bastata la vittoria del derby, ora pensiamo alla prossima. A me la Samp è piaciuta, indipendentemente dal risultato: siamo stati ordinati, non abbiamo rinunciato a giocare. Abbiamo incontrato una squadra forte e di qualità, so come gioca Maurizio e cosa ricerca. Abbiamo fatto buona intensità, abbiamo tirato più in porta: poi c’è la qualità della Lazio, anche la loro mentalità è diversa visto che giocano per l’Europa. Prima di subire il gol penso la gara sia stata equilibrata; abbiamo avuto un paio di potenziali occasioni poi quando volevamo fare qualcosa in più loro sono stati bravi ad imbucare e lo sapevamo che lo avrebbero fatto.

Questa è la migliore della gare disputate nel recente passato, anche se poi chiaramente quando perdi hai la colpa. I valori contano ma da qualche anno vedo che le partite si giocano, nessuno ci sta a perdere: possono esserci risultati scontati e sorprese, ma è un discorso a cui non pongo l’attenzione. Marassi sarà fondamentale nella prossima partita, abbiamo vinto gare che si sono rovesciate, lì si creano inerzie particolari. Io penso di essere vicino a Maurizio sul pensiero calcistico, la vediamo allo stesso modo: ci vogliono tante piccole cose per rendere quell’idea più bella possibile; se non avete la memoria corta ricorderete cosa ha fatto a Napoli, un capolavoro dal punto di vista estetico. Non improvvisa. La prossima sfida? Sappiamo quant’è importante, sarà decisiva ma non cambia niente oggi, perché lo sapevamo già che la prossima sarebbe stata determinante, a prescindere da questa: la marcia di avvicinamento non cambia, muta dal punto di vista mentale ma la squadra ha lo spirito giusto e la prepareremo al meglio. Sarà decisiva per noi, ma anche per le altre in fondo alla classifica“.

