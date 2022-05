Lazio-Sampdoria, Sarri nel post partita: “Siamo migliorati tanto nell’ultimo periodo, cosa che ci fa ben sperare per il futuro”

Intervenuto ai microfoni di SkySport, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato il match Lazio-Sampdoria, finito 2-0 per i biancocelesti. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che si era ritrovata. L’abbiamo vinta perché abbiamo fatto bene con continuità. Con Luis ho un rapporto normale, fisiologico che ci siano delle discussioni ogni tanto. Stava facendo bene, con il Milan sembrava faticasse quindi l’ho fatto riposare a La Spezia e stasera è tornato sui suoi livelli. Abbiamo giocato sempre ogni tre giorni ed era tutto più difficoltoso. Negli ultimi mesi abbiamo una media da Champions, da due punti a partita. Quanto è importante arrivare davanti alla Roma? Penso che Roma sia una città che meriti due squadre forti. Dobbiamo smettere di pensare da provinciali, il derby sarà sempre sentito e sarà sempre la partita dell’anno ma bisogna iniziare a pensare in maniera diversa. Chiaro che i numeri dicono che la fase difensiva non è andata benissimo, ma parliamo di fase difensiva. A La Spezia abbiamo preso tre gol senza concedere tiri agli avversari, nel girone di ritorno la situazione è cambiata oltre che a livello numeri anche a livello di sensazioni in campo».

Sarri è intervenuto anche ai microfoni di DAZN, commentando la gara sotto diversi aspetti. Ecco le sue parole:

“Nel girone di ritorno abbiamo migliorato tante cose, questa cosa ci fa ben sperare per il futuro. E’ chiaro che non sono contento della fase difensiva in generale, ma rimango contento di tante cose. Lazzari è un ragazzo che è migliorato in maniera esponenziale quando si è convinto di poter fare quel ruolo, è un ragazzo che sta crescendo anche in fase difensiva. Con la sua accelerazione la fase difensiva può risultargli facile. Può migliorare in certe posture che assume, quando deve iniziare una fuga o quando va in chiusura sulla palla. Spesso è troppo aggressivo, ma negli ultimi 2/3 mesi è cambiato tanto. Come immagine di Luis scelgo il gol che ha fatto, una roba grossa. Un gol in cui si unisce tanta roba, l’elevata qualità tecnica, la lucidità mentale”.

