Lazio-Sampdoria, Zaccagni: “I tifosi sono fondamentali, stiamo finendo in crescita”

Al termine del match vinto dalla Lazio per 2-1 contro la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di DAZN Mattia Zaccagni che ha parlato cosi della gara appena conclusa. “Ho preso una botta, ma per fortuna non è nulla. Stasera era fondamentale vincere, ci siamo riusciti e ora pensiamo già alla gara di Lunedì contro la Juventus. Abbiamo fatto una bella gara in entrambi i reparti è andata molto bene. Sicuramente stiamo finendo il campionato in crescita e ora proveremo a portare a casa tutti i punti possibili. Sono contento di essere qui, ora godiamoci la serata e pensiamo già alla prossima. Stasera i tifosi sono stati il dodicesimo uomo in campo, abbiamo bisogno di loro”.

Il giocatore biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di SkySport. Queste le sue parole: “Oggi erano fondamentali i tre punti. Siamo molto. Mancano due gare e le giocheremo al 100%. Abbiamo preparato molto bene la partita, abbiamo messo in pratica quello che ci ha detto il mister è il risultato si è visto. Siamo migliorati nella fase difensiva, siamo più compatti e subiamo meno gol. Questo ci rende più pericolosi in zona offensiva. La Lazio merita l’Europa? La merita e ce l’andremo a prendere”.

