PAGELLE – Gioia meritata per Patric, Luis Alberto e la giocata del fenomeno. Lazzari infermabile

Strakosha 6 – Serata tranquilla per il portiere albanese chiamato in causa giusto nel primo tempo da una conclusione di Rincon. Ringrazia il palo nel finale su un tap in ravvicinato di Quagliarella.

Lazzari 7 – Ancora un passo in avanti per il numero 29 che oltre ad essere una continua spina nel fianco mancino dei blucerchiati compie anche un prezioso lavoro in fase di copertura. Il raddoppio è tutto merito suo con un anticipo secco e una ripartenza bruciante.

Dal 77′ Hysaj 6 – Un paio di randellate a fermare le ripartenze ospiti e un cartellino giallo ben speso.

Patric 7,5 – Un brivido ad inizio gara con un pallone regalato alla Samp, da quel momento sale in cattedra e sfodera una prestazione memorabile. Sblocca la gara con un colpo di testa trovando finalmente il primo gol in Serie A e alza il muro davanti Strakosha.

Acerbi 6,5 – Finale di stagione in crescendo per il numero 33 che è tornato a somigliare al dominante della difesa che faceva stare tutti tranquilli. Neutralizza Caputo senza faticare.

Marusic 6 – Partita ordinata per il montenegrino che gestisce senza patemi il cliente più scomodo della formazione di Marco Giampaolo come Candreva. Si fa vedere meno in avanti per non lasciare mai scoperta la difesa.

Milinkovic 7 – Domina la mediana spostando di peso ogni avversario che prova ad ostacolarlo. Ha completato la trasformazione in giocatore totale che fa sempre avvertire la sua presenza.

Cataldi 6,5 – Confermato titolare dopo la gara contro lo Spezia, ripaga la scelta di Sarri con una gran bella prova. Detta i tempi della manovra duettando con i compagni di reparto svariando su tutta la mediana alla paziente ricerca del varco giusto.

Dal 65′ Lucas Leiva 6 – Mezzora scarsa per gestire il risultato e frenare ogni velleità blucerchiata.

Luis Alberto 8 – Decimo assist stagionale con una punizione pennellata per la testa di Patric, vuole tornare al gol e ci prova con un paio di conclusioni dal limite salvo poi entrare in porta con tutto il pallone mettendo a sedere Audero come solo un Mago sa fare.

Dal 77′ Basic SV

Felipe Anderson 6,5 – Sfiora il vantaggio con un diagonale ad inizio gara, un paio di affondi mettono in imbarazzo Augello e dà tanta copertura su Lazzari. Meno appariscente del solito ma comunque aiuta i compagni con il lavoro sporco.

Immobile 6,5 – Partita generosa dove purtroppo non gli arrivano mai palloni giocabili, una sola conclusione verso Audero ribattuta dal portiere ospite. Obbliga la difesa ligure all’allerta massima con i suoi continui movimenti.

Zaccagni 6,5 – Come al solito prende tanti calci obbligando gli avversari a ricorrere sistematicamente alle maniere forti per fermarlo. Stasera la Lazio sfrutta molto di più Luis Alberto e l’ex Hellas ne beneficia.

Dall’83’ Romero SV

All. Sarri 7 – La Lazio vince e si prende il quinto posto solitario con una prestazione da squadra matura. Un gol per tempo regolano la Sampdoria senza mai farsi prendere dalla frenesia. Ora testa alla Juventus.

