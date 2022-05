Playoff Primavera 2| Brescia-Lazio 1-2, non basta il successo: i biancocelesti rimangono in Serie B

Dopo la gara del Fersini dello scorso sabato, dove il Brescia ha trionfato per 1-3, oggi alle 15:00 la Lazio affronta in trasferta la squadra lombarda nel ritorno del playoff. Dopo la sconfitta della scorsa settimana, la strada verso la semifinale sembra tremendamente complicata: ai biancocelesti servirà una vittoria con almeno tre gol di scarto, in virtù del miglior piazzamento raggiunto dal Brescia nella classifica generale. Per i ragazzi di Calori serve un’impresa, per la quale sarà necessario non commettere gli stessi errori dell’andata.

Il Brescia

L’undici schierato da Aragolaza si è dimostrato al Fersini estremamente pragmatico, capace di sfruttare al meglio le incertezze difensive dei biancocelesti. In ripartenza si è dimostrata una squadra assai concreta, e in fase di non possesso ha creato più di qualche difficoltà alla fase offensiva della Lazio, che in più di un’occasione ha cercato di rendersi pericolosa con iniziative personali. Il divario che ne è scaturito in termini di punteggio finale è stato probabilmente eccessivo: è stato un Brescia corto e convincente, che tuttavia ha trovato due delle tre reti segnate grazie a due calci di rigore. Determinante è stato l’atteggiamento della squadra, che è apparsa sul pezzo per tutti i novanta minuti, e con un piano partita chiaro che ha fatto male ai ragazzi di Calori. Decisivo in questo senso l’apporto di Bertazzoli, autore di una doppietta.

La Lazio

Ai biancocelesti servirà un’impresa, ma per realizzarla ci dovrà essere un’attenzione diversa in tutte le fasi della partita. I due calci di rigore concessi al Brescia arrivano a causa di due gravi disattenzioni individuali, che hanno condizionato gravemente il risultato finale. In fase offensiva servirà invece maggiore qualità per cercare di aprire la difesa del Brescia. Tante volte durante l’andata è mancato l’ultimo passaggio, fattore che ha impedito ai biancocelesti di rendersi pericolosi in più occasioni che potevano essere gestite meglio. La certezza di questa squadra è Valerio Crespi, che anche all’andata ha trovato l’ennesima rete della stagione.

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Pollini, Ruggeri, Adeagbo, Marinacci; Ferrante, Ferro, Bertini; Adjaoudi; Crespi, Tare.

