Gabriele Paparelli sull’articolo del Corriere dello Sport: “Il riferimento a mio padre? Una mancanza di rispetto”

L’articolo pubblicato da Giancarlo Dotto sul “Corriere della Sport”, che fa riferimento alla morte di Vincenzo Paparelli, sta facendo discutere e non poco. Ai microfoni di Notizie.com è intervenuto il figlio di Vincenzo, Gabriele Paparelli, per commentare l’accaduto: “Sinceramente trovo fuori luogo menzionare un fatto del genere di tanti anni fa in quell’articolo. Inoltre, bisogna utilizzare la lingua italiana in maniera corretta. Nel senso che ci sono mille modi per descrivere un evento. Magari era carino se scriveva dopo la morte del povero Vincenzo Paparelli, ma mettere la faccia sfondata mi è sembrato eccessivo. Evidentemente questi signori non hanno la giusta sensibilità per poter capire quanto è stato brutto per me leggere quelle parole, poi ho visto che ha avuto anche la faccia tosta di non chiedere scusa dicendo che ha utilizzato parole forti perché raccontare un giorno che è stato molto forte. Un piccolo passo indietro e magari che si potesse rendere conto di quanto può essere fastidioso. Ma evidentemente a questo signore nessuno gli ha insultato una persona scomparsa e gli auguro che non succeda mai. Inoltre, se lui pensa che non sia il caso di chiedere scusa per le parole utilizzate in questo articolo, mi dispiace ma resta solo un suo problema. Per me è stato solo l’ennesimo dolore, l’ennesimo insulto nei confronti di mio padre e mancanza di rispetto verso la mia famiglia”.

