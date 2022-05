Il Tempo| Sarri vede l’Europa

“Vagiti di Sarrismo” quelli che si sono visti ieri sera all’Olimpico. La Lazio vola al quinto posto aspettando i risultati delle dirette concorrenti. Segnano Luis Alberto e Patric: Immobile, per una volta, ha lasciato la scena ai compagni. Una prova che convince davanti al proprio pubblico: una cornice che ha ritrovato passione. Ora Verone e Juventus, ma la Lazio sta bene: altri 3 punti fondamentali per la corsa all’Europa quelli guadagnati ieri. Il colpo d’occhio dell’Olimpico è da brividi, con oltre 35 mila spettatori a sostenere la Lazio. Luis Alberto trascina la Lazio con un centrocampo in cui Milinkovic è stato fronteggiato fisicamente da Thorsby. Dopo i due gol, la Lazio cerca il terzo ma senza sbilanciarsi: rischia solo in occasione del palo di Quagliarella.

Strakosha, quando è chiamato in causa, risponde bene. La Lazio, pur soffrendo a centrocampo, inizia a martellare con Lazzari dalla destra. Il gol del vantaggio di Patric è accompagnato da preoccupazione per un pestone a Ciro Immobile. Proprio il capitano della Lazio rientra in campo in condizioni precarie, ma il mago è su di giri e porta i biancocelesti in un doppio vantaggio.

