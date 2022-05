Ultras Lazio| “Tutti a Torino!”

Gli Ultras Lazio non perdono tempo e mettono subito a disposizione le informazione per la trasferta organizzata dal gruppo, alla volta di Torino, contro la Juventus di lunedì 16 maggio. Partita rilevante per il futuro della squadra biancoceleste, per restare ancorata al quinto posto e garantirsi uno spazio nell’Europa League nella prossima stagione. Come ha ricordato anche Sarri ieri sera, la presenza dei tifosi è fondamentale e da una grande spinta alla squadra.

