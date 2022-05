Immobile vs Vlahovic: uno scontro a suon di gol

Come riportato da TMW, Juventus-Lazio oltre ad essere un match rilevante per il futuro dei biancocelesti in chiave Europa, è anche la sfida fra Immobile e Vlahovic per la classifica capocannonieri 2021/2022. Nella passata stagione i due attaccanti hanno messo a segno rispettivamente 20 e 21 gol. Nel campionato in corso invece Ciro precede Dusan di 4 reti (27 vs 23). Il match di lunedì sera sarà il primo faccia a faccia fra i due da quando Vlahovic è passato in bianconero. Finora si sono affrontati solo nelle sfide tra Lazio e Fiorentina. Il bilancio nei 4 precedenti pende leggermente dalla parte del serbo con 3 centri (tutti nelle 2 partite passata stagione) a 2 (1 nel 2020 e l’altro nel 2021, entrambi allo stadio Olimpico).

