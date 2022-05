Juventus-Lazio| Occhio ai diffidati in vista del Verona

A seguito della vittoria di sabato della Lazio contro la Sampdoria, i biancocelesti dovranno affrontare lunedì 16 maggio la Juventus (già matematicamente qualificata alla Champions League) a Torino, per riconfermarsi e continuare a restare ancorati al 5° posto e centrare l’obiettivo stagionale.

Come riportato da TMW però la squadra di Sarri dovrà stare attenta ai cartellini in vista dell’ultima giornata contro il Verona in programma il 22 maggio. Immobile, Luiz Felipe, Marusic e Patric sono infatti diffidati e salterebbero la gara dell’Olimpico in caso di ammonizione.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: