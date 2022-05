Europa League, ecco quanti punti mancano alla Lazio per qualificarsi

La 36esima giornata di SerieA finisce con il successo della Fiorentina sulla Roma per 2-0. Con questo risultato, la Lazio arriva momentaneamente da sola al quinto posto. La classifica, infatti, riporta Lazio 62, Roma 59, Fiorentina 59, Atalanta 59. La Lazio per qualificarsi ha bisogno di 3 punti in quanto, considerando che almeno due tra Fiorentina, Roma e Atalanta riescano a fare bottino pieno in queste ultime due giornate, nelle classifiche avulse i biancocelesti sarebbero avanti in tutte le situazioni. Considerando il sesto posto lasciato libero dalla Coppa Italia, le cui finaliste sono già matematicamente in Champions League, il club biancoceleste ha il destino nelle proprie mani. La squadra guidata da Maurizio Sarri inoltre, giocherà per ultima lunedì sera. Se nessuna o solo una delle tre inseguitrici dovesse vincere, i biancocelesti avrebbero due opzioni. Se le altre dovessero perdere, potrebbero perdere a loro volta. Infine, se dovessero pareggiare, invece, anche alla Lazio basterebbe un pareggio.

