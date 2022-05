TuttoSport | Il ct della Serbia, Stojkovic: “Milinkovic vai alla Juve”

Dragan Stojkovic ha rilasciato un’intervista su TuttoSport. Il ct della Serbia si è qualificato al Mondiale in Qatar anche grazie alla coppia Milinkovic Savic-Vlahovic.

Su Milinkovic Savic, oltre alla Juventus, c’è anche il Milan. Se Sergej le chiedesse un consiglio?

“Gli direi di andare alla Juventus!“

Perchè?

“Perchè la Juventus è un’istituzione. E soprattutto perchè in bianconero gioca Dusan Vlahovic. Sarebbe più facile anche per me, mi basterebbe seguire una sola partita per vederli entrambi… A parte le battute, Sergej è un giocatore perfetto per la squadra di Allegri. Io guardo tutte le partite della Juventus e un centrocampista come Milinkovic manca. Sergej ha fisico, assist, gol e conosce bene il campionato italiano. Però…”

Però.

“Però io faccio il tifo per Milinkovic Savic alla Juventus, ma non dipende da me. Conteranno le intenzioni di Agnelli e Lotito”.

Oltre a lei, anche Vlahovic farà il tifo per Milinkovic Savic in bianconero: in Nazionale ne hanno già parlato?

“Oltre che compagni di Nazionale, sono amici. Penso che Dusan e Sergej avranno parlato della possibilità e sono sicuro che Vlahovic sarebbe contentissimo nel caso. Ma dipenderà dalla Juventus e dalla Lazio”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: