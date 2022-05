Foro Italico, faccia a faccia tra Lotito e Caressa: il confronto

Nonostante la sua Lazio non sia tra le finaliste della Coppa Italia, il presidente Claudio Lotito è presente allo Stadio Olimpico per assistere alla finale tra Inter e Juventus. Il patron è stato immortalato dalle telecamere di Mediaset in tribuna Autorità in compagnia del presidente della FIGC Gravina e il neo presidente della Lega Calcio Casini.

