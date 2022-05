UEFA, i compensi delle italiane per le coppe nella stagione 2020-2021: Lazio al secondo posto

Sono stati resi noti dalla UEFA i premi dati ai club impegnati nelle coppe europee della stagione 2020-21. Per quanto riguarda le squadre italiane, la Lazio è al secondo posto: 82,9 milioni per la Juventus al primo posto, seconda la Lazio con 53,5 milioni, terza l’Atalanta con 50,7, e quarta l’Inter con 49,3. Per quanto riguarda le squadre impegnate in Europa League, 24 milioni per la Roma, 16,3 per il Milan, e 14,6 per il Napoli.

