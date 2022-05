CZ visita Formello e scherza su twitter: ” La stretta di mano di Pepe Reina è come un braccio robotico”

Il numero uno di Binance, è come sappiamo a Roma in questi giorni e dopo diverse visite istituzionali, oggi è passato nel quartiere generale della Lazio, che ricordiamo ha una collaborazione in termini di sponsor proprio con il colosso delle Cripto. Il magnate dopo la visita ha twittato sul proprio profilo un messaggio per ringraziare la Lazio e ha scherzato con Pepe Reina: “La tua mano è robotica, non passa nulla da li”. Ecco il post

Was fun visiting the training center of Lazio. Pepe Reina’s hand shake is like a robot arm, nothing will get through those hands. 🤝 https://t.co/rEeWgDCoC1 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 12, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: