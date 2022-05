Leiva: “Il mio contratto con la Lazio scade a giugno e poi valuterò le opzioni”

Lucas Leiva ha mantenuto stabilmente negli ultimi anni il posto da titolare nel centrocampo della Lazio, un vero e proprio equilibratore, contraddistinto da gamba, forza e intelligenza tattica. Quest’anno però, soprattutto nella prima parte della stagione, è stato un pò messo da parte da Sarri, che ha preferito la soluzione Cataldi. Il centrocampista brasiliano è intervenuto durante una diretta su YouTube e tra le tante domande, ne ha ricevuta una anche sul futuro. Queste le sue parole:

“Mi aspettano ancora due partite del campionato italiano e poi torno in Brasile. Il mio contratto con la Lazio scade a giugno e poi valuterò le opzioni. Tutti conoscono il mio affetto per il Grêmio, ma i matrimoni si fanno in due”.

